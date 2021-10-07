Антивакцинаторы разослали фейк от имени украинского медуниверситета

Письмо было попыткой дискредитировать университет. Фото: pixabay.com

Средства массовой информации получили письма от якобы Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, речь в которых шла о вреде Covid-вакцинации препаратом Moderna.

6 октября на сайте вуза опровергли причастность к распространению антивакцинаторского письма. Кроме ложной информации об изучении препарата, распространялись и фейковые выводы исследования вакцины. Львовский медуниверситет уже обратился в полицию и Службу безопасности Украины.

"Заведение стало объектом киберпреступления. Никаких исследований относительно Moderna или других официально зарегистрированных вакцин против коронавируса научные подразделения университета не проводили. Это не предусмотрено научно-исследовательскими планами учреждения", – сообщили в медуниверситете.

Письмо было попыткой дискредитировать университет, а также провокацией для возмущения людей и распространения антивакцинаторских настроений. Там говорилось о том, что в университете обнаружили "серьезные побочные действия и отклонения в состоянии здоровья граждан вплоть до летальных исходов". Авторы письма отметили, что неоднократно обращались в Министерство здравоохранения и лично к министру Виктору Ляшко с требованием "остановить принудительную вакцинацию".

От имени ректора академика Бориса Зименковского письмо с логотипом университета присылали с адреса [email protected], который не принадлежит вузу. Грамматические ошибки в тексте свидетельствуют о переводе с русского языка. Источником статистики смертности от коронавируса указали не Минздрав, а русскоязычную версию украинского делового сайта "Минфин".

В приложении к письму подали список из 40 человек, которые якобы прививались препаратом Moderna. Там были указаны личные данные, место жительства и дата вакцинации.

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