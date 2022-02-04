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пятница, 04 февраля 2022 14:03

Премьер принял требование об отставке Шкарлета
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Премьер встретился со студентами в пятницу утром
Фото: t.me/Denys_Smyhal
"Разговор был откровенным", - написал Шмигаль
Во время акции под Кабинетом министров

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии и пообещал рассмотреть их требования.

Об этом глава правительства сообщил в пятницу.

"Утром встретился с представителями студенческого самоуправления НУ "Киево-Могилянская Академия". Разговор был очень откровенным.

Договорились, что требования студентов и преподавателей НаУКМА будут представлены в установленном законодательством порядке. Соответствующие органы изучат факты, и с учетом результатов проверки будут приняты решения", - заявил.

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Шмыгаль сообщил, что правительство "не вмешивается во внутренние дела вузов, поскольку автономия университетов должна быть незыблема".

4 февраля утром студенты Киево-Могилянской академии бастовали под Кабинетом министров с требованием отправить в отставку министра образования Сергея Шкарлета. Были недовольны решением МОН не признавать выборы президента академии.

Выборы президента Киево-Могилянской академии проходили 27 января. На участок ворвалась группа неизвестных в масках, похитила ящик с бюллетенями.

Бывший министр образования Сергей Квит набрал больше всего голосов. И.о. президента НаУКМА Александра Гуменная заняла второе место.

МОН не будет признавать результаты выборов, заявил Шкарлет. После этого под правительством анонсировали акцию за его отставку.

3 февраля в правительстве заявили, что МОН отменит приказ о повторных выборах руководителя вуза.

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Дата
04
февраля

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