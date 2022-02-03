Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли

Реджеп Эрдоган прилетел в Украину сегодня. Фото: president.gov.ua

Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле между странами.

Это произошло во время встречи Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана в Киеве, сообщает Gazeta.ua.

Соглашение подписали в Мариинском дворце.

Также правительства обеих стран подписали: соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики

меморандум о сотрудничестве между Государственной налоговой службой Украины и Администрацией доходов Турции

протокол между правительствами о сотрудничестве правоохранительных органов

соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях

меморандум о создании общего таможенного совета

план действий по взаимному признанию программ авторизованных экономических операторов.

Зеленский и Эрдоган назвали друг друга друзьями.

"Мы прошли долгий, трудный путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества. Это новые возможности бизнеса, новые рынки, рабочие места, инвестиции, рост ВПП", - сказал Зеленский.

В прошлом году товарооборот между странами составил $7 млрд.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности Украины, участие Турции в "Крымской платформе".

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