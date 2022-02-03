Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли

Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле между странами.
Это произошло во время встречи Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана в Киеве, сообщает Gazeta.ua.
Соглашение подписали в Мариинском дворце.
Также правительства обеих стран подписали: соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики
меморандум о сотрудничестве между Государственной налоговой службой Украины и Администрацией доходов Турции
протокол между правительствами о сотрудничестве правоохранительных органов
соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях
меморандум о создании общего таможенного совета
план действий по взаимному признанию программ авторизованных экономических операторов.
Зеленский и Эрдоган назвали друг друга друзьями.
"Мы прошли долгий, трудный путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества. Это новые возможности бизнеса, новые рынки, рабочие места, инвестиции, рост ВПП", - сказал Зеленский.
В прошлом году товарооборот между странами составил $7 млрд.
Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности Украины, участие Турции в "Крымской платформе".
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