В Украине построят завод по производству беспилотников Bayraktar

Украина будет производить собственные беспилотники. Фото: Reuters

После рамочного соглашения с Турцией, Украина может построить собственный завод по производству беспилотников Bayraktar.

Также будет создан учебный центр, сказал министр обороны Алексей Резников, передает РБК-Украина.

"Одним из примеров наполнения соглашения будет строительство завода Bayraktar, который производит беспилотники, их будут производить именно в Украине", - сказал он.

В Украине появится центр подготовки операторов беспилотных дронов Bayraktar разных категорий.

Резников напомнил, что для следующего поколения Bayraktar используют украинские двигатели производства "Мотор Сич".

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Министр анонсировал соглашение с Турцией по поручению правительства. Документ будет направлен на ратификацию в Верховную Раду.

Украина готова приобрести у Турции новые беспилотники. Об этом сказал глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Он напомнил, что Киев уже купил у Анкары 12 турецких беспилотников.