Раду соберут на внеочередное заседание

Депутаты пять недель были на зимних каникулах. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 14 февраля.

Об этом сообщила народный депута от "Слуга народа", член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

"В понедельник, 14 февраля, Верховная Рада соберётся на внеочередное заседание. Перечень законопроектов, которые мы рассмотрим, ещё в работе.

В этот же день традиционно соберёмся на фракцию перед сессионной неделей", - написала.

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После скандала с ДТП с участием нардепа от "СН" Александра Трухина председатель президентской фракции Давид Арахамия инициировал внеочередное заседание парламента.

Верховная Рада изменила календарный план работы, согласно которому депутаты соберутся на очередное заседание 15 февраля. Парламент пять недель был на зимних каникулах. Депутаты собрались в сессионном зале 25 января. Перед этим заседали 17 декабря.