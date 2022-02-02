"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети

Фото: t.me/baba_i_kit

Народный депутат от "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Александр Трухин хотел скрыться с места ДТП и обещал "отблагодарить" полицейского.

Видео опубликовала "Українська правда".

Авария произошла 23 августа на Бориспольском шоссе под Киевом. Из сообщений СМИ Audi, в котором был пьяный нардеп, не соблюдало безопасную дистанцию и на большой скорости въехало в Ford. А тот в свою очередь - в Daewoo. Телесные повреждения получили шесть человек, в том числе председатель комитета арбитров федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень.

"Сереж, иди сюда. Давай тихонечко я сейчас в лес уйду", - говорит "слуга" полицейскому.

Затем добавляет: "Я с Денисом поговорю... С Монастырским (Денис Монастырский – министр внутренних дел Украины, бывший нардеп от "СН". - Gazeta.ua). Я тебя прошу".

"Ребята, принесите мне сумку из багажника. Там стоит обычная спортивная сумка. Там 150 тысяч, и я ушел", - также сказано на видео.

В полиции факт ДТП подтвердили, но имен участников не называли. Материалы тогда передали в Государственное бюро расследований. В сентябре исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев заявлял, что следствие не установило, кто был за рулем Audi.

В Трускавце на собрании фракции "СН" Трухин на вопрос журналистки, был ли он за рулем лично, заявил: "На велосипеде, да".

— А ви на автомобілі сюди приїхали?

— На велосипеді.

— Самі за кермом були?

— На велосипеді - так.



Ось так "слуга народу" Олександр Трухін поспілкувався в "Ріксосі" з @LazurVlasta pic.twitter.com/DTu8616zPP — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 1, 2021

А президент Владимир Зеленский тогда же в Трускавце заявил журналистам, что не может знать детали всех уголовных дел.

Александр Трухин избирался в парламент от "Слуга народа" по округу в Днепропетровской области. Был депутатом Полтавского областного совета от "Блока Петра Порошенко".

В декларации за 2019 год записал 22 млн грн наличных, полученных в качестве подарка от родителей накануне его депутатства.

Трухин является "очень близким" к Зеленскому, рассказывал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан. "Он так сказать "бухгалтер", - говорил.

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Видео, обнародованное журналистами, вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей. Gazeta.ua предлагает самое интересное.

"Лицо фракции "Слуга народа" - бухой нардеп с сумкой из 150 тысяч, который предлагает взятку полицейскому, угрожает позвонить министру и пытается скрыться в лесу с места ДТП. Сладких снов всем, кто Трухина пять месяцев покрывал – фракции, президенту, ДБР, МВД. Реформаторы, б… Даже если вы его исключите, это ничего уже не изменит - я о лице фракции. Вы и так все это знали. И как всегда думали "пропетлять", - пишет в Facebook журналистка Елена Трибушная.