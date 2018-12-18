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вторник, 18 декабря 2018 17:53

Порошенко молится и делает зарядку

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Порошенко молится и делает зарядку
Президент Петр Порошенко за год имел 6 дней, когда не был на работе. Фото: УНІАН

Президенту Петр Порошенко катастрофически не хватает времени на то, чтобы держать себя в хорошей физической форме, но каждый день он находит время для молитвы и зарядки. Об этом он сказал на встречи со студентами и преподавателями в Тернопольском национальном педагогическом университете.

Перед этим преподаватель кафедры физического воспитания спросил у него, как он поддерживает себя в форме, пишет "Українська правда"

По словам президента, времени у него все меньше и меньше, но раз в неделю, в воскресенье, он обязательно занимается спортом.

"Я очень надеюсь что наступит мир, наступит на наших условиях, мы запустим реформы и у президента будет больше времени, потому что за год я имел 6,5 дней, когда не был на работе", - рассказал Порошенко.

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Ранее президент Петр Порошенко рассказывал, что ему легче общаться на украинском, нежели на русском.

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Дата
18
декабря

Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко

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