Польша призвала ЕС и НАТО поддержать Украину "перед лицом войны"

Польша призвала ЕС и НАТО поддержать Украину, оказавшуюся перед лицом войны. Фото: pixabay.com

Сейм Польши поддержал резолюцию, призывающую государства-члены НАТО и Евросоюза поддержать Украину перед лицом угрозы полномасштабного вторжения России.

На голосовании 27 января проект резолюции поддержали 456 депутатов, сообщает Onet. Против выступил один депутат.

"Мы обращаемся к правительствам стран НАТО и Евросоюза с призывом оказать поддержку Украине, которая оказалась перед лицом войны. Стремимся к твердому ответу государств-членов Европейского Союза и НАТО на агрессию Российской Федерации", - говорится в документе.

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В резолюции говорится об обеспокоенности Польши действиями РФ, направленными против Украины. Деятельность России представляет серьезный риск развязывания вооруженного конфликта и дестабилизации Европы, что наносит "ущерб интересам Республики Польша".

26 января в НАТО заявили, что Россия должна прекратить агрессию и вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы. В случае необходимости Альянс за несколько дней развернет в Черноморском регионе передовой отряд из 5000 человек. Во главе отряда будет Франция. Благодаря переговорам с Кремлем НАТО надеется на деэскалацию, но продолжает усиливать свое присутствие, в том числе в регионе Черного и Балтийского морей.