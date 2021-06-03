Политолог объяснил, почему у Порошенко поддержали союз Авакова-Терехова против Банковой

Политолог Александр Кочетков: "Отношения между Порошенко и Аваковым сейчас вряд ли можно считать очень дружественными". Фото: Politeka

Медиа-площадки, принадлежащие пятому президенту Украины Петру Порошенко, сегодня активно поддерживают противостояние между Офисом президента и министром внутренних дел Арсеном Аваковым по поводу харьковских выборов на стороне последнего. И это является неким ситуативным союзом, когда "твой враг, он - и мой враг".

Об этом рассказал политолог Александр Кочетков.

По словам эксперта, отношения между Порошенко и Аваковым сейчас вряд ли можно считать очень дружественными, но любые атаки, которые провоцирует министр МВД против ОП или "слуг народа" в борьбе за Харьков будут максимально поддержаны экспертным и медийным пулом Порошенко.

"Порошенко готов подхватывать все, что вредит власти Зеленского. Он обязательно будет это делать, а подконтрольные ему СМИ будут это раздувать.

Так, Аваков хочет влиять на Харьков. Там сейчас идет борьба между Тереховым и Слюсаревым. Однако скажу так - эта борьба сейчас играет в пользу Добкина", - отметил политолог.

Кочетков добавил, что Порошенко, выбирая между Банковой и Аваковым всегда выберет Авакова. И харьковская тема - не исключение. Выборы еще не стартовали, а этот ситуативный союз уже понятен. Поэтому дальше, вероятно, он будет становиться все более очевидным.

Напомним, на днях в базу "Миротворец" была включена фамилия одного из руководителей харьковской ячейки партии "Слуга народа" Вадима Слюсарева. Его называют влиятельным игроком от Банковой, который собственно и не позволяет и.о. мэра Харькова Терехову использовать местных "слуг" в собственных интересах. Информацию об этом "включении" активно освещали СМИ, аффилированные с Порошенко, дискредитируя таким образом и президентскую партию и, собственно, Банковую. Эксперты, анализируя ситуацию, пришли к выводу, что Слюсарев попал в "Миротворец" стараниями Авакова, который всячески сегодня поддерживает кандидатуру Терехова на грядущих выборах в Харькове и для этого пытаются дестабилизировать местную партийную ячейку СН.