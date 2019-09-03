Политолог из Украины появился в пропагандистском шоу в Москве

Политолог из Украины Владимир Цыбулько появился в пропагандистском шоу "60 минут" на кремлевском телеканале "Россия 1".

Программу ведет украинофоб, ведущая Ольга Скабеева.

В Москве обсуждали отмену Верховной Радой Украины неприкосновенности с народных депутатов.

Скабеева обращалась к Цыбулько со словом "ребята".

На шоу в духе пропаганды рассказывали о "чилийском сценарии" в Украине и "продаже земли американцам".

К слову, это не первый случай, когда участие в кремлевских эфирах берут политологи из Украины. Часто такие шоу посещает Вадим Карасев.

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3 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. Изменения в Конституцию поддержали 373 народных депутата.