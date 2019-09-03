Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность

Автор: DW Неприкосновенность будет ограничена с 1 января 2020 года

Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.

Изменения в Конституцию поддержали 373 народных депутата.

Законопроект предусматривает отмену положения статьи Конституции о том, что народные депутаты не могут быть без согласия ВР привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также о том, что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В статье останется норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Документ предусматривает отмену неприкосновенности 1 января 2020-го.

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На первом пленарном заседании Верховная Рада 9-го созыва поддержала постановление о предварительном одобрении законопроекта, который отменяет депутатскую неприкосновенность. Изменения в Конституцию в свое время инициировал пятый президент Петр Порошенко. Верховная Рада предыдущего созыва их рассмотрела. В июне 2018-го Конституционный суд признал законопроект конституционным.