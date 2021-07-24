Показали проваленные обещания Разумкова

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков провалил программное обещание его партии "Слуга народа" - законодательно урегулировать право владения оружием. Об этом сообщает портал "Слово і діло"

Согласно меморандуму партии Разумков должен был поддерживать все законопроекты, которые предусматривает предвыборная программа.

Но спикер не всегда придерживался этого принципа, например, воздержался при голосовании за законопроекты "Об обращении гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" и "О гражданском оружии и боеприпасах".

Хотя в программе партии есть обещание законодательно урегулировать право владения оружием. Таким образом, Разумков провалил и обязательства по меморандуму, и из программы.

Также у Разумкова не выполнено программное обещание провести национальный экономический аудит страны с привлечением отечественных и международных компаний. Обещание изначально было не в компетенции Верховной Рады и депутатов. Это прерогатива, прежде всего, органов исполнительной власти, а именно Кабинета министров.

Правительство действительно провело комплексный аудит экономики Украины, на основе которого утвердили Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Но аудит проводили с привлечением представителей власти, бизнеса и экспертной среды. В Верховной Раде депутаты не регистрировали инициативы на реализацию своего обещания.

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В июле 2019-го после внеочередных выборов Разумков обещал, что в партии "Слуга народа" не будет людей, которые будут работать на олигархов. "Если человек будет работать на олигархов - он не будет в нашей политической силе", - заявлял он.

Обещание не выполнено, поскольку недавно председатель фракции Давид Арахамия признал, что среди "слуг народа" есть депутаты, на которых влияют олигархи.

"Есть ли влияние? Есть, во всех фракций. Если какая-то фракция заявляет, что на нее нет влияния олигархов, она врет всем людям", - сказал Арахамия.

На внеочередных выборах в Верховную Раду в июле 2019 Дмитрий Разумков возглавлял список партии "Слуга народа". Спикер почти почти не общаются с президентом Владимиром Зеленским, сообщали в июне СМИ. Также журналисты сообщали, что Разумков и его группа в парламенте голосуют в интересах олигарха Рината Ахметова. Спикер это опроверг.