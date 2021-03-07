СМИ связали Разумкова с олигархом Ахметовым

Разумков шел 1-ым в списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в парламент в июле 2019 года. Фото: Александр Клименко, rada.gov.ua

Спикер Дмитрий Разумков голосует в интересах олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщают журналисты Bihus.info

В Верховной Раде сформировалась еще одна группа депутатов, которую вероятно координирует Разумков и голосования которой совпадают с интересами олигарха.

В группу входят кроме спикера "слуги народа" Владимир Козак, Нелли Яковлева, Дмитрий Наталуха, Ольга Совгиря, Олег Тарасов, Сергей Бабак, Василий Мокан, сообщает СМИ.

Так, например, эта группа нардепов провалила голосование за законопроект, обязывающий промышленность модернизировать очистные системы.

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Компании Метинвест и ДТЭК Ахметова являются одними из топ-загрязнителей по данным Министерства экологии. Законопроект проваливали, потому что десятки предприятий олигарха должны были поставить на заводы современные, дорогие фильтры. Затраты на модернизацию всех предприятий обошлись бы где-то в $ 1 млрд.

При этом голосование проигнорировали и депутаты, которые были давно замечены в отстаивании интересов Ахметова и часть группы олигарха Игоря Коломойского.

"В кулуарах уже давно ходили разговоры, что председатель Верховной Рады очень сблизился с олигархом. За руку пока не поймали, но определенные признаки уже есть. В качестве примера, Разумков как-то зачастил на телеканал Ахметова "Украина 24".

Спикерская группа не впервые голосует синхронно с интересами Ахметова. Они проваливали невыгодное для Ахметова назначения министром энергетики Витренко, не голосовали все разы", - говорится в сюжете.

В октябре прошлого года журналисты сообщали, что первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир тайно посещал имение олигарха Рината Ахметова.