Разумков отрицает работу на Ахметова

Разумков говорит, что не знаком с Ахметовым. Фото: Виталий Носач, rbc.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отрицает, что он входит в парламентскую группу, ориентированную на олигарха Рината Ахметова.

"Я с ним (Ахметовым. - Gazeta.ua) не знаком. Парадокс в том, что разгоняют мои доброжелатели, что мы являемся частью какой-то группы, ориентированной на Рината Леонидовича. Единственный представитель крупного бизнеса, с которым я не знаком, - это он. Так вот получилось, несмотря на почти 2 года работы в парламенте, мы не познакомились.

Особенно когда начинается конспирология. Где-то я видел, коллеги слили информацию по поводу голосования за Юрия Витренко. Если вы посмотрите первое и второе голосование, то я не голосовал ни там, ни там. А люди, которых связывают с той или иной группой, голосовали по-разному", - сказал спикер в интервью "РБК-Украина".

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Также Разумков вспомнил про экологический законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения".

"Можете спросить у председателя комитета, сначала был разговор о том, что этот законопроект отправляется на доработку. То, что он набрал почти 226 голосов, это так получилось. Это не секрет, можно спросить у коллег из этого комитета, они спрашивали, почему я не проголосовал. Все просто", - сказал Разумков.

Журналисты Bihus.info сообщили, что спикер Дмитрий Разумков и его группа в парламенте голосуют в интересах олигарха Рината Ахметова. Так, группа нардепов провалила голосование за законопроект, обязывающий промышленность модернизировать очистные системы.