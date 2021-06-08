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вторник, 08 июня 2021 18:44

Показали ночной клуб сына Януковича

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Показали ночной клуб сына Януковича
Компания Александра Януковича купила недвижимость в Петербурге. Фото: НВ

В Санкт-Петербурге компания, связанная с Александром Януковичем, открыла ночной клуб "Храм оленя".

Он - сын бывшего президента Виктора Януковича, сообщает "Настоящее время".

Клуб расположен на территории бывшего завода "Арсенал" на набережной Невы. Здесь делали ракетные двигатели, морские артиллерийские и пусковые установки. В 2014 году здание приобрела компания, связанная с Александром Януковичем.

Расследователи из газеты "Деловой Петербург" установили, что клуб связан с компаниями "Арсенал Инвест", "Арсенал Истейт" и "Арсенал Недвижимость". Ими руководят из единого центра. В двух компаниях общие учредители, а их офисы близко расположены. Со всеми тремя связан Александр Янукович.

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В клубе сказали, что не в курсе, связана ли компания-арендодатель с Януковичем. Там отказались сообщить ее название.

Фирма из орбиты сына лишенного звания президента-беглеца Виктора Януковича Александра владеет частью бизнес-центра Atlantic в Москве и земельным участком под ним. Об этом сообщили журналисты "Схемы: коррупция в деталях".

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Дата
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