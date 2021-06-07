Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко

Фото: eurosolidarity.org

Сегодня партия пятого президента, народного депутата Петра Порошенко, "Европейская солидарность" провела съезд. Мероприятие собрали на арт-заводе "Платформа" в Киеве.

Там презентовали платформу для онлайн-коммуникаций депутатов разных уровней и партийцев. Ветераны российско-украинской войны создали общественную организацию "Братья по оружию".

Порошенко заявил о "четком плане" партии, а команду назвал "крутой, драйвовой, европейской".

"Господин Зеленский топчется на тренажере. И одышка есть, температура, хекает, устает. Только на месте стоит", - сказал Порошенко о президенте.

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Участников съезда приветствовали писатель Юрий Андрухович и мэр Киева Виталий Кличко.

На арт-заводе были ряд народных депутатов от "Европейской солидарности", бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, жена экс-генпрокурора Юрия Луценко Ирина, вокалист группы "Kozak System" Иван Леньо, историк, бывший пленник боевиков Игорь Козловский, бывший пленник Владимир Жемчугов, дипломат, переводчик, шоумен Дмитрий Чекалкин, жена Порошенко Марина.

В прошлом году на местных выборах Марина Порошенко возглавляла список кандидатов в депутаты от "ЕС" на выборах в Киевский городской совет. В Киевсовете она является членом комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики.