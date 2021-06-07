Порошенко рассказал об "одышке" Зеленского на велотренажере

Партия "Европейская солидарность" собралась на съезд в Киеве. Со сцены с микрофоном перед аудиторией выступал пятый президент, народный депутат Петр Порошенко.

Съезд собрали на арт-заводе "Платформа".

"Риторика власти от начала до завершения первой половины ее срока изменилась. Наконец через два с половиной года они наконец выбрали правильной.

Есть одна проблема. Это все равно, как господин Зеленский топчется на тренажере. И одышка есть, и температура, и хекает, и устает. Только на месте стоит", - сказал Порошенко и показал топтание на сцене.

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"Я готов поверить, что Зеленский где-то тихо ночью мечтает не только расправиться с Порошенко, а и мечтает привести Украину в Евросоюз. Но я точно вижу, что он не знает как.

Это как хочет, но не может. Наполеон говорил, что самая безнравственность - это браться за дело, которое не умеешь делать. Ну тут Владимир Александрович должен знать эти слова, потому что в второсортной российской комедии он когда-то играл роль Бонапарта. Но почему-то пропустил", - заявил политик.

Съезд проходил под открытым небом. На нем были в частности нардепы от "ЕС". Участников приветствовал мэр Киева Виталий Кличко.

21 апреля 2019-го Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов. Набрал 73,22% голосов избирателей. За Порошенко проголосовали 24,45%. Два года назад Зеленский принес присягу президента.