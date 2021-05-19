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четверг, 20 мая 2021 08:30

Зеленский принес присягу президента
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Фото: Сергей Старостенко

20 мая 2019 года президент Владимир Зеленский принес присягу президента Украины.

В 9:57 он пришел на площадь возле парламента. Люди аплодировали и делали фото. Зеленский здоровался. По красной дорожке прошел в Верховную Раду.

"Мы построим страну других возможностей. Где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры. Одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу.

И я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Потому что президент - не икона, а не идол, президент - это не портрет. В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это была моя миссия. Теперь буду делать все, чтобы украинцы по крайней мере больше не плакали", - сказал Зеленский.

Через год Зеленский дал большую пресс-конференцию. Ряду СМИ отказали в аккредитации. В Офисе президента это объяснили карантинными мероприятиями.

Журналистов собрали на поляне возле Мариинского дворца. Зеленский отвечал на вопросы три часа.

Автор: president.gov.ua
  На поляне выставили две большие буквы "ЗЕ"
На поляне выставили две большие буквы "ЗЕ"

Что говорил президент можно прочитать ЗДЕСЬ

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Зеленский боится журналистов

Владимир Зеленский никогда и не был открыт для украинских медиа, говорит в комментарии Gazeta.ua публицист Сергей Руденко.

"В 2019 году во время предвыборной кампании Зеленский практически не появлялся на публике перед журналистами, в телеэфире. Вместо него ходили дублеры Разумков, Стефанчук. Те, кто вел кампанию.

Поэтому вполне очевидно, что, придя к власти, Зеленский так же не любит медиа, как он не любил их два года назад. Он имеет страх перед СМИ, страх невыученных уроков. Ему постоянно создают информационную ванну, чтобы отвечал только на те вопросы, ответы на которые знает", - говорит Сергей Руденко.

Новый пресс-секретарь вряд ли изменит ситуацию, считает эксперт.

"Он может стать еще одним дублером Зеленского.

Коммуникации между президентом и медиа - это коммуникации, которые нарабатываются годами. Разве что новым пресс-секретарем станет например Александр Мартыненко, у которого есть опыт работы при президентстве Кучмы. Тогда возможно сотрудничество наладится.

К сожалению, от нежелания Зеленского общаться с прессой мы не видим полноценной работы президента с медийными ресурсами. Зеленский воспринимает медиа, как своих врагов. Не помню ни одного его спокойного общения с журналистами за эти два года", - говорит Сергей Руденко.

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Дата
20
мая

Зеленский принес присягу президента

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