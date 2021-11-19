Оружие Кивы получили боевые офицеры

Монастырский наградил двух офицеров-гвардейцев оружием нардепа Ильи Кивы. Фото: Facebook / Денис Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский наградил двух офицеров-гвардейцев оружием нардепа Ильи Кивы.

Оружие получил командир Второго батальона оперативного назначения воинской части 3018 года НГУ, подполковник Сергей Сидорин. В 2014 году он принимал участие в боевых действиях и проходит службу в ООС, написал Монастырский в Facebook.

Наградный пистолет получил командир Первого батальона оперативного назначения воинской части 3018 года НГУ, подполковник Назарий Ясинский. Он также в 2014 году участвовал в боевых действиях и в нынешнем году находится на ротации в ООС.

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"Свой профессионализм и героизм они подтвердили не раз. И успешными боевыми задачами на передовой в составе АТО и Операции Объединенных сил и полученными боевыми ранениями, и отличной боевой подготовкой своих подразделений", - написал министр.