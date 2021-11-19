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пятница, 19 ноября 2021 20:52

Оружие Кивы получили боевые офицеры

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Оружие Кивы получили боевые офицеры
Монастырский наградил двух офицеров-гвардейцев оружием нардепа Ильи Кивы. Фото: Facebook / Денис Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский наградил двух офицеров-гвардейцев оружием нардепа Ильи Кивы.

Оружие получил командир Второго батальона оперативного назначения воинской части 3018 года НГУ, подполковник Сергей Сидорин. В 2014 году он принимал участие в боевых действиях и проходит службу в ООС, написал Монастырский в Facebook.

Наградный пистолет получил командир Первого батальона оперативного назначения воинской части 3018 года НГУ, подполковник Назарий Ясинский. Он также в 2014 году участвовал в боевых действиях и в нынешнем году находится на ротации в ООС.

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"Свой профессионализм и героизм они подтвердили не раз. И успешными боевыми задачами на передовой в составе АТО и Операции Объединенных сил и полученными боевыми ранениями, и отличной боевой подготовкой своих подразделений", - написал министр.

16 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что лишил Киву двух пистолетов.

В тот же день утром у нардепа проводили обыски Государственное бюро расследований. 18 ноября Кива сдал два наградных пистолета.

В октябре нардеп поздравлял президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с днем рождения, называл его "лидером дружественного народа".

Также записывал видео, на котором демонстрировал, что празднует гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ. Нардеп стрелял из автомата.

По факту стрельбы открыли уголовное производство.

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