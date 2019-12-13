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пятница, 13 декабря 2019 11:44

Опубликовали бюджет-2020

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Опубликовали бюджет-2020
По государственному бюджету средний курс гривны относительно доллара должен быть на уровне 27 ФОТО: torange.biz

В официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" опубликовали закон о бюджете Украины на 2020 год.

Об этом сообщило "РБК-Украина" и опубликовало часть газеты.

Выпуск датированный 13 декабрям.

Главные цифры бюджета:

- доходы запланированы в размере 1,094 трлн грн, расходы - 1,108 трлн грн. Дефицит составит 2,09% валового внутреннего продукта;

- курс гривны будет около 27 за доллар;

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- на социальную сферу, в частности, пенсии и субсидии, выделили 294 млрд грн. Это на 40% больше, чем в 2018 На здравоохранение - 113,3 млрд грн, на дорожную инфраструктуру - 73,7 млрд, на образование - 145,1 млрд. Расходы на оборону и безопасность увеличили до 254,8 млрд грн , 130 из которых - Министерству обороны;

- минимальная зарплата прописана в размере 4723 грн, сейчас - 4173 грн.

- средний курс гривны относительно доллара планируют на уровне 27.

11 декабря президент Владимир Зеленский подписал законопроект о бюджете Украины на 2020 год.

13 ноября Верховная Рада во втором чтении приняла государственный бюджет на 2020 год. "За" проголосовали 280 нардепов.

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13
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