Зеленский подписал бюджет на 2020 год

"Впервые за 28 лет: не месяцы, а просто за несколько дней подготовились и приняли его без всяких" хателок ", без всяких" должностей ", - сказал президент о принятии бюджета депутатами. ФОТО: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о бюджете Украины на 2020 год.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Рады.

Он получил статус "вернули с подписью от президента".

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Главные цифры бюджета:

- доходы запланированы в размере 1,094 трлн грн, расходы - 1,108 трлн грн. Дефицит составит 2,09% валового внутреннего продукта;

- курс гривны будет около 27 за доллар;

- на социальную сферу, в частности, пенсии и субсидии, выделили 294 млрд грн. Это на 40% больше, чем в 2018 На здравоохранение - 113,3 млрд грн, на дорожную инфраструктуру - 73,7 млрд, на образование - 145,1 млрд. Расходы на оборону и безопасность увеличили до 254,8 млрд грн , 130 из которых - Министерству обороны;

- минимальная зарплата прописана в размере 4723 грн, сейчас - 4173 грн.

- средний курс гривны относительно доллара планируют на уровне 27.

13 ноября Верховная Рада во втором чтении приняла государственный бюджет на 2020 год. "За" проголосовали 280 нардепов.