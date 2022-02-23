ООН может направлять миротворцев в Украину в обход Совбеза – Кулеба

Дмитрий Кулеба во время выступая на Генассамблее ООН 23 февраля. Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Организация Объединенных Наций может направить миротворческую миссию в Украину, основываясь на резолюции Генассамблеи без решения Совбеза.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает "Укринформ".

Кулеба напомнил ООН о просьбе Украины рассмотреть возможность направления миротворческой миссии под эгидой ООН в восточные регионы. Однако Россия как постоянный член Совбеза блокирует это решение

"Я уверен: если есть воля, то есть и способ, и мы будем работать с Организацией Объединенных Наций над тем, чтобы убедиться, что воля есть. Так что мы найдем способ", - сказал Кулеба.

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Глава МИД Украины пришел в ООН, чтобы донести: "нападение России на Украину - это тоже нападение на Устав ООН".

Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, но готова защищаться. По его словам, от каждой страны-члена ООН зависит, "будет ли сделано все для того, чтобы защитить мировой порядок и не допустить разрушения и дискредитации ООН со стороны России".

Украина также нарушила несколько конкретных инициатив, к которым могли бы прибегнуть ООН и ее государства-члены для сдерживания агрессии и предотвращения войны. Среди других – это созыв саммита в формате постоянных членов Совбеза плюс Украина, Турция и Германия, добавил Кулеба.

21 февраля президент страны-агрессора России Владимир Путин признал оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, так называемые ЛНР и ДНР, "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что такое решение Росси не соответствует принципам Устава ООН и призвал к мирному урегулированию конфликта.