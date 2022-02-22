В ООН сделали заявление после "признания" Россией ЛДНР

Генсек ООН Антонио Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта. Фото: Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш заявил, что признание Россией оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей не соответствует принципам Устава ООН.

Об этом сообщила пресс-служба международной организации.

"Генеральный секретарь серьезно озабочен решением Российской Федерации о статусе некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины. Он призывает к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями, одобренными Советом безопасности", - говорится в сообщении.

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Гутерриш подчеркнул, что своим решением Россия нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также он призвал сосредоточить все усилия на обеспечении немедленного прекращения боевых действий, защиты гражданских лиц и предотвращении любых действий и заявлений, которые могут привести к дальнейшей эскалации опасной ситуации в Украине и вокруг нее.

21 февраля президент страны-агрессора России Владимир Путин признал оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, так называемые ЛНР и ДНР, "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах". Совбез ООН собрался на экстренное заседание в связи с признанием ЛДНР. За проведение заседания высказались США, Албания, Ирландия, Мексика, Норвегия, Франция, ЕС, Великобритания.