"Окончание войны Путиным и слезы русских матерей" - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы устала от войны на Донбассе.



"Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял до деталей, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские. Поэтому у войны не может быть продолжения. Ее надо завершать миром", – отметил он в интервью "Сегодня".





Автор: С официальной страницы в Facebook Леонида Кравчука Леонид Кравчук заявил, что по его ощущениям, Россия хочет закончить войну на Донбассе



Экс-президент заявил, что Украина будет вынуждена отказаться от Минского процесса, если Россия не готова идти на уступки украинской стороне.



"Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят "нет"... Ну что ж, тогда, по крайней мере я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности", – добавил Кравчук.



Также политик не думает применять план "Б", о котором неоднократно говорил Владимир Зеленский.



"Если еще работает план "А", нам не надо говорить о плане "Б". Когда мы скажем, что план "А" перестал работать, нет его уже, тогда мы объявим план "Б", - отметил Кравчук.

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Относительно возможного изменения площадки для ТКГ с Минска на другой город, Кравчук не видит в этом необходимости.

"Беларусь не участвует в ТКГ никак, никаким должностным лицом. Она создала для нас условия, предоставила нам площадку. Я не думаю, что эта площадка, под влиянием тех процессов, которые там сейчас происходят, изменится или могут быть какие-то угрозы. Я просто не допускаю этого. Но следует предусмотреть все. Если вдруг там будет какая-то, не знаю, как назвать, революция (вдруг, я не говорю, что будет), тогда посмотрим. А сейчас нет никакой необходимости", - пояснил он.

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Ранее Кравчук не исключал присоединения США, а также стран Европы к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе.