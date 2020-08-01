Надо присоединить США к переговорам по Донбассу - Кравчук

Кравчук хочет присоединить США к переговорам по Донбассу. Фото: Украинская правда

Процесс урегулирования ситуации на Донбассе требует участия Соединенных Штатов Америки.

Восстановить мир на Донбассе будет сложно без участия Вашингтона, в эфире "Украина 24" заявил первый президент Леонид Кравчук, который недавно возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Если в формате Украина-Россия-ОБСЕ и в дальнейшем будет патовая ситуация, то к нему необходимо будет привлечь США.

"Я думаю, что самая сильная, самая богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", - пояснил он.

Присоединение США к переговорам в перспективе, ведь сейчас у них есть другие проблемы - подготовка к президентским выборам, пандемия коронавируса.

"Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", - добавил первый президент.

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Напомним, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ. Кравчук сменил на посту другого бывшего президента - Леонида Кучму, который ушел из ТКГ по собственному желанию.