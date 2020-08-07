Кравчук назвал альтернативу переговорам в Минске

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил альтернативу минскому формату переговоров по урегулированию на Донбассе.
К переговорам могут привлечь страны Европы, рассказал он в эфире телеканала ObozTV.
Если переговоры в минском формате зайдут в тупик, то украинская сторона будет инициировать подписание нового Будапештского меморандума с расширением списка участников.
"Этот вопрос не снимается с повестки дня, и мы будем это инициировать, если вдруг все это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик", - отметил он.
К обновленному документу, как считает Кравчук, могут присоединиться Германия, Польша и другие страны Европы.
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Напомним, ранее Кравчук не исключал присоединения США к переговорам по урегулированию на Донбассе.
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