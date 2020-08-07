Кравчук назвал альтернативу переговорам в Минске

Кравчук рассказал о Минских соглашениях. Фото: Укринформ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил альтернативу минскому формату переговоров по урегулированию на Донбассе.

К переговорам могут привлечь страны Европы, рассказал он в эфире телеканала ObozTV.

Если переговоры в минском формате зайдут в тупик, то украинская сторона будет инициировать подписание нового Будапештского меморандума с расширением списка участников.

"Этот вопрос не снимается с повестки дня, и мы будем это инициировать, если вдруг все это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик", - отметил он.

К обновленному документу, как считает Кравчук, могут присоединиться Германия, Польша и другие страны Европы.

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Напомним, ранее Кравчук не исключал присоединения США к переговорам по урегулированию на Донбассе.