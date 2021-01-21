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четверг, 21 января 2021 10:52

Офис президента попиарился на ситуации с нетрезвым чиновником

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Офис президента попиарился на ситуации с нетрезвым чиновником
Реакция ОП на увольнение чиновника из правительства появилась мгновенно.

Офис президента похвастался, что Кабинет министров уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, которого задержала полиция во время вождения в нетрезвом состоянии.

Поздравляем решение Кабинета министров об увольнении, сообщается на сайте президента.

"Украина не вернется к тем временам, когда принадлежность к кругу чиновников могла использоваться в качестве защиты от закона.

Так будет с каждым нарушением установленного порядка, особенно коррупционного характера. Все должностные лица страны должны увидеть, что власть не позволит никому быть выше общих правил и закона.

Увольнение Немилостивого - это только начало. Обязательно должна наступить и предусмотрена ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и за неповиновение полиции", - заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

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18 декабря заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении. По данным Национального антикоррупционного бюро, заместитель руководителя ОП - в прошлом должностное лицо государственной компании "Укрбуд" - может быть причастен к даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.

НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело.

В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генеральный прокурор отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.

28 декабря суд по избранию Татарову меры пресечения перенесли, потому что не появились прокуроры.

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