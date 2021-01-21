Офис президента попиарился на ситуации с нетрезвым чиновником

Офис президента похвастался, что Кабинет министров уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, которого задержала полиция во время вождения в нетрезвом состоянии.
Поздравляем решение Кабинета министров об увольнении, сообщается на сайте президента.
"Украина не вернется к тем временам, когда принадлежность к кругу чиновников могла использоваться в качестве защиты от закона.
Так будет с каждым нарушением установленного порядка, особенно коррупционного характера. Все должностные лица страны должны увидеть, что власть не позволит никому быть выше общих правил и закона.
Увольнение Немилостивого - это только начало. Обязательно должна наступить и предусмотрена ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и за неповиновение полиции", - заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.
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18 декабря заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении. По данным Национального антикоррупционного бюро, заместитель руководителя ОП - в прошлом должностное лицо государственной компании "Укрбуд" - может быть причастен к даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.
НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело.
В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генеральный прокурор отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.
28 декабря суд по избранию Татарову меры пресечения перенесли, потому что не появились прокуроры.
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