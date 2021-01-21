Уволили заместителя министра, который пьяный устроил скандал патрульным

Немилостивый в прошлом был народным депутатом от "Батькивщины". Фото: pravda.com.ua

Заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, которого полиция остановила за вождение в нетрезвом состоянии и который угрожал патрульным своей должностью, уволили. Об этом в четверг сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра.

Должность в Кабинете министров Украины - это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной", - заявил премьер.

Ранее Патрульная полиция Украина сообщила об инциденте, который произошел в Киеве.

"Недавно поздно ночью, на улице Жилянской, экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно: нарушил требования дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Во время общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения", - рассказали правоохранители.

Инспекторы предложили водителю пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения, на что он отказался. В тоже время мужчина сообщил инспекторам, что он замминистра.

При рассмотрении административного дела за нарушение правил дорожного движения, водитель подошел к патрульным, забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит с места.

Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал.

На чиновника составили админматериалы.

"Фразы "я заместитель министра", "а вы знаете, кто мой дядя", "поговорите по телефону" и подобное никак не действует на патрульную полицию", - заявили правоохранители.

Сайт "Обозреватель" обнародовал видео, на котором заместитель министра при задержании полицейскими говорит им "Руки убрал... Вы ох*рели вообще". Инцидент произошел 30 декабря прошлого года.

Виталия Немилостивого назначили заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в августе прошлого года. На парламентских выборах в 2012 году избирался народным депутатом от "Батькивщины". Через год вышел из фракции, подал заявление о сложении депутатских полномочий.