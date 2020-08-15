Обещания Зеленского "затягивать пояса" чиновников - не для всех. Заместитель Ермака получила более 60 тыс. грн зарплаты

У руководителя ОП - 8 заместителей. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак получил в июле 35, 1 тыс. грн зарплаты.

Его оклад - 13,9 тыс грн, за работу в условиях режимных ограничений он получил 2,7 тыс, интенсивность работы - 11,1 тыс, другие выплаты - 15,7 тыс, сообщает об ответе ОП на запрос портал "Слово і Діло"

Первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов получил 28, 9 тыс. грн зарплаты.

Заместители Юрий Костюк - 28, 2 тыс, Кирилл Тимошенко - 28, 6 тыс, Андрей Смирнов - 27, 7 тыс, Роман Машковец - 33, 5 тыс, Юлия Соколовская - 65, 6 тыс (из которых материальную помощь на оздоровление - 38 тыс, отпускные за август - 5 тыс, оклад - 15 тыс, за выслугу лет - 3,6 тыс, работу в условиях режимных ограничений - 2, 2 тыс, интенсивность работы - 12 тыс, другие выплаты - 5, 3 тыс), Юлия Ковалив - 25, 8 тыс, Игорь Жовква - 34, 1 тыс.

Зарплата президента Владимира Зеленского - 28 тыс. грн.

В апреле Зеленский заявлял украинцам в видеообращении: "Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тысяч гривен. Это касается всех - судей, народных депутатов, прокуроров, работников Национального банка Украины, ЦИК и многих других чиновников".

Так должны были экономить средства в условиях карантина.

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Президента Владимира Зеленского в Чернигове сопровождал кортеж, в котором было около 15 автомобилей. Видео отсняли журналисты "Суспільне. Чернігів".