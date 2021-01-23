Объявили конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры

В САП ищут руководителя. Фото: Укринформ

Офис Генпрокурора опубликовал объявление о проведении открытого конкурса на должность руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры и его заместителя.

На основании статьи 81 Закона Украины "О прокуратуре", статьи 20 Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре, решением конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре от 20 января 2021 № 5 объявляется открытый конкурс на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, сообщается на официальном сайте Офиса Генпрокурора.

Конкурс объявляется на такие вакантные должности:

заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

начальника пятого отдела управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

К участию в конкурсе приглашаются лица, отвечающие требованиям, определенным в статье 27 Закона Украины "О прокуратуре".

Сформированный пакет документов кандидатами подается с 25.01.2021 до 15.02.2021.

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Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова лишила руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука статуса исполняющего обязанности заместителя генерального прокурора. Это сделали сразу после подписания им меры пресечения заместителю главы ОП Олегу Татарову.