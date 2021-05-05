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среда, 05 мая 2021 10:14

"Нужно давление на Россию" - госсекретарь США летит в Украину

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&quot;Нужно давление на Россию&quot; - госсекретарь США летит в Украину
Госсекретарь США проведет в Украине ряд встреч. Фото: Reuters

Сегодня в Украину прилетает госсекретарь США Энтони Блинкен. Его прибытие ожидается поздно вечером, после 23.00, а официальная часть визита начнется завтра, пишет ZN.UA

Согласно программе визита первая встреча главного американского дипломата, намечена на 9.30 утра, - с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. После получасовых переговоров они пройдут к Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии.

Затем состоится встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Встреча с президентом Владимиром Зеленским планируется на 11.30 и продлится около часа.

По информации издания, возможно общение Блинкена с Зеленским тет-а-тет. Они выступят перед прессой.

Также состоится круглый стол с представителями украинского гражданского общества, пройдет в виртуальном режиме.

В Twitter Блинкен заявил: "Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказать давление на Москву, чтобы она придерживалась своих международных обязательств".

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Дата
05
мая

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