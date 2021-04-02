Разговор Зеленского и Байдена продолжался 50 мин. О чем говорили

Байден подтвердил поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Президент США Джозеф Байден в 50-минутном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в поддержке реформ, проводимых в Украине.

О разговоре с Байденом Зеленский написал в Twitter.

"Рад поговорить с президентом США. Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий.

Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев" , - заявил глава государства.

"Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заверил в поддержке реформ, проводимых в Украине.

По словам президента США, он имеет полную информацию о том, что происходит в Украине и вокруг нее. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это была хорошая беседа. Она продолжалась около 50 минут", - сказал руководитель ОП Андрей Ермак агентству "Інтерфакс-Україна".

Президент Украины во время беседы пригласил президента США принять участие в саммите "Крымской платформы".

"Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - цитирует Белый дом УНН

Байден подчеркнул приверженность его администрации активизации стратегического партнерства с Украиной в поддержку борьбы президента Зеленского с коррупцией и реализации программы реформ. Основанной на общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народа Украины.

"Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины. Они также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии Covid-19 и укрепления демократии", - говорится в сообщении.

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