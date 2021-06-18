Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда

Олигарх, бывший "регионал", вне фракционный нардеп Вадим Новинский хочет купить телеканал "НАШ", который штрафует Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за распространение российской антиукраинской пропаганды.
Новинский подтвердил журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях", что ведет переговоры о покупке телеканала у бывшего депутата от "Оппозиционного блока" и бывшего "регионала" Евгения Мураева.
"Разговоры длятся уже, наверное, больше года, о том, чтобы можно было каким-то образом участвовать в акционерном капитале этого телеканала.
Но пока результатов нет. Как только что-то произойдет, вы об этом узнаете. Я сделаю это публично. Я не буду скрывать никогда. Вы же знаете, у меня структура собственности вся публичная", - сказал Новинский.
Журналисты сообщали, что Новинский непублично посещает Офис президента Владимира Зеленского.
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В июне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала телеканал "НАШ" на 114 067 грн 50 коп. за разжигание вражды и распространение в эфире российской пропаганды.
Также регулятор штрафовал телеканал на 114 тыс. грн за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины.
Также штрафовал за трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника.
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