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пятница, 18 июня 2021 12:53

Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда

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Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда
Во время митинга под телеканалом, февраль 2021 года. Фото: bykvu.com

Олигарх, бывший "регионал", вне фракционный нардеп Вадим Новинский хочет купить телеканал "НАШ", который штрафует Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за распространение российской антиукраинской пропаганды.

Новинский подтвердил журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях", что ведет переговоры о покупке телеканала у бывшего депутата от "Оппозиционного блока" и бывшего "регионала" Евгения Мураева.

"Разговоры длятся уже, наверное, больше года, о том, чтобы можно было каким-то образом участвовать в акционерном капитале этого телеканала.

Но пока результатов нет. Как только что-то произойдет, вы об этом узнаете. Я сделаю это публично. Я не буду скрывать никогда. Вы же знаете, у меня структура собственности вся публичная", - сказал Новинский.

Журналисты сообщали, что Новинский непублично посещает Офис президента Владимира Зеленского.

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В июне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала телеканал "НАШ" на 114 067 грн 50 коп. за разжигание вражды и распространение в эфире российской пропаганды.

Также регулятор штрафовал телеканал на 114 тыс. грн за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины.

Также штрафовал за трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника.

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Дата
18
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