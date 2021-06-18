Пророссийский олигарх Новинский непублично посещал Офис президента - "Схемы"

Новинский тайно посещал Офис президента. Фото: РБК

Олигарх и внефракционный народный депутат Вадим Новинский непублично посещал Офис президента.

Съемочная группа зафиксировала, как 27 мая Новинский на Toyota Camry с номерами прикрытия выехал из ворот здания Государственного управления делами, "тайного заезда" в Офис президента. За воротами он вышел из машины и пересел в свой Mercedes, после чего оба автомобиля уехали, сообщает программа "Схемы".

В Офисе президента рассказали, что говорили с Новинским о "межконфессиональном диалоге" и "удовлетворении духовных потребностей общества".

В ответ на запрос в пресс-службе ОП подтвердили визит Новинского. Там сказали, что олигарх встречался с советником главы ОП Михаилом Подоляком.

"Встреча состоялась в рамках процесса уточнения коммуникационной стратегии по межконфессиональному диалогу и возможным контактам представителей государства с представителями Церквей, в частности, Украинской православной церкви (УПЦ МП)", – говорится в ответе Банковой.

"Также обсуждались вопросы возможностей более полного удовлетворения духовных потребностей общества, влияния уровня удовлетворения таких потребностей на оценку качества жизни различными группами населения, подходы к информационному обеспечению", – добавили в ОП.

Новинский в комментарии "Схемам" подтвердил факт встречи, но отказался сообщить подробности. "Есть какие-то вещи, которые напоказ не делаются, и о них говорить нельзя. Ошибка журналистов, что каждый депутат или каждый посетитель должен о них говорить", – сказал депутат.

На уточнение о "духовных потребностях общества" Новинский сказал: "Да. Вам же все уже ответили. Я знаю".

О номерах прикрытия олигарх сказал, что "просто приехал с одним товарищем, и потом на этой машине выехал, вот и все".

Позже на уточнение, не противоречит ли визит Новинского в ОП президентскому курсу на деолигархизацию, в пресс-службе ответили: "На указанной встрече не было лиц, уполномоченных на принятие государственных решений, поэтому оснований для каких-либо предположений относительно нарушений действующей политики нет".

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