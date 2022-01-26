"Никто не ждет с караваями и гармошками" - мэр Чернигова о возможном вторжении РФ

Владислав Атрошенко прокомментировал вероятное нападение России. Фото: facebook.com/vladatroshenko

Мер Чернигова Владислав Атрошенко прокомментировал вероятное вторжение российских войск на территорию Украины.

На совещании в мэрии он заявил, что Россию в Украине "никто не ждет с караваями и гармошками", передает Суспільне.

Атрошенко признал, что российская армия действительно имеет преимущество над украинским и может захватить часть украинской территории. Однако он считает, что Вооруженные силы Украины находятся в лучшей боевой готовности, чем шесть-семь лет назад.

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"Если иметь целью захват территории, то здесь преимущество на стороне России: применение высокоточного оружия к объектам инфраструктуры и прочее. Это техническое преимущество, но как применять его? Людей взять и куда-то расселить на территории Украины? Это будет восприятие россиян такое же, как было восприятие фашистов десятки лет после Второй мировой войны", - заметил Атрошенко.

Также он прокомментировал массовые минирования учебных заведений накануне в нескольких городах Украины и в Чернигове в частности.

"Создание хаоса - это ошибочная тактика России. Сейчас упоминания о России уже вызывают тошнотворную реакцию у людей. А это не то, чего они ожидают".

Атрошенко призвал Чернигов сохранять спокойствие.

"Только украинская армия является сдерживающим фактором для Путина. А беспокоиться не надо. Они именно этого добиваются. "Ушки на макушке" держим, но работаем спокойно", - резюмировал городской голова.

Президент Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором заявил, что Россия может оккупировать Харьков. Также сказал, что Запад должен ввести превентивные санкции против РФ до возможного начала масштабной военной агрессии. Мэр Харькова Игорь Терехов вскоре заявил, что Харьков был и будет украинским и что на защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы.