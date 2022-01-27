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четверг, 27 января 2022 19:54

"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины

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&quot;Никаких уступок не было&quot; – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок от Украины не было. Мы не отказались от своих позиций", говорит Антон Кучухидзе. Фото: Офис президента

Переговоры советников лидеров стран "Нормандского формата", состоявшихся 26 января в Париже, не принесли побед России. Украина же не отступилась от своих позиций. Об этом Gazeta.ua рассказал Антон Кучухидзе, эксперт по вопросам международной политики.

"Это была рабочая встреча о консультациях по вопросам Минских договоренностей. Это определенное размораживание заблокированного процесса. Сугубо с дипломатической точки зрения – это хорошо. Второй момент – стороны будут говорить в дальнейшем о разногласиях трактовки Минских соглашений. И то, как их уладить. Переговоры продолжались восемь часов, потому что мощная повестка дня и нет общих позиций", – говорит Кучухидзе.

Побед для России нет, говорит эксперт-международник.

"Никаких уступок от Украины не было. Мы не отказались от своих позиций. Рабочая встреча с договоренностями о дальнейших переговорах. Есть желание найти компромисс. Показать хотя бы прогресс, который будет демонстрировать определенную деэскалацию. Это то, чего требуют США и Британия от РФ" , – говорит Кучухидзе.

Украина стремится изменить текст минских договоренностей, говорит эксперт-международник.

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"Мы близки к этим изменениям. Разногласия действительно есть. Например, пункт девятый – российская сторона настаивает, чтобы мы начали конституционную реформу, а безопасность подождет. Еще одно разногласие – пункт двенадцатый. Он исключает начало любого политического процесса до восстановления территориальной целостности. Главный вопрос – с какого момента Украина может проводить выборы на Донбассе и вносить конституционные изменения в этом регионе", – добавляет Кучухидзе.

Не можем проводить выборы, если на Донбассе бегают незаконно вооруженные предводители, забирают бизнес и дома, говорит эксперт.

"Нельзя говорить о демократическом волеизъявлении, если не расформировать боевиков. Украинская позиция – сначала решение вопросов безопасности, а потом – можно говорить о политических вопросах по оккупированным территориям. В этом имеем поддержку наших главных западных союзников – и США, и Британии. Киев имеет субъектность – переговоров с представителями незаконных вооруженных формирований не будем вести. Со сдержанным оптимизмом можно наблюдать дальше", – отмечает Кучухидзе.

"Наши предохранители от принятия российской позиции – активная работа дипломатии, к которой нет вопросов. Увеличение поддержки Запада. Санкционный режим против России. Тот же Северный поток-2 пока не запущен. Также есть увеличение военной поддержки от США и Британии. Это все показывает, что Украина способна реагировать и защищаться", – добавляет эксперт.

26 января в Париже состоялись переговоры советников лидеров стран "Нормандского" формата". Они продолжались 8,5 ч. Во встрече приняли участие заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также дипломатические советники президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

Стороны имеют разногласия по выполнению и трактовке Минских договоренностей, но есть большое желание работать над их решением, заявил Андрей Ермак.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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