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вторник, 25 января 2022 08:55

Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
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25 января президент Владимир Зеленский отмечает день рождения. Главе государства исполняется 44 года. В этот день 2019-го он подал документы в Центральную избирательную комиссию, чтобы баллотироваться на главную должность государства.

Программу назвал "Страна мечты"

"Это страна мечтаний, которую мы видим. Мы должны жить в другой стране, Украине без коррупции, коррупционеров, проблем в демократической стране, целой стране – от Донбасса до Крыма", – сказал тогда будущий глава государства.

Автор: uafirstlady
  В соцсетях команда Владимира Зеленского ориентируется на молодежь – активно действуют группы ориентированные на подростков и пользователей до 25 лет. Популяризируют самого президента и Первую леди
В соцсетях команда Владимира Зеленского ориентируется на молодежь – активно действуют группы ориентированные на подростков и пользователей до 25 лет. Популяризируют самого президента и Первую леди

Сейчас рейтинг Владимира Зеленского пошатнулся. Между ним и его предшественником, пятым президентом Петром Порошенко 2,6% разницы в рейтинге, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в период 20-21 января. За Зеленского проголосовали бы 23,5% среди определившихся с выбором. За Порошенко – 20,9%. В ходе опроса в декабре за Зеленского проголосовали бы 26,2%, за Порошенко – 16,7%.

74,3% респондентов считают, что Украина двигается в неправильном направлении, а 10% – в правильном, свидетельствуют данные опроса КМИС.

Как команда Зеленского завоевывает аудиторию и почему делает ставку на молодежь – в материале Gazeta.ua.

В соцсетях активно действуют группы, ориентированные на подростков и пользователей до 25 лет. Создают ролики об идеальном президенте – накладывают видео на популярные песни. Популяризируют президентскую пару и отдельно самую первую леди Елену Зеленскую.

В комментариях на подобные посты люди активно реагируют. Пишут слова поддержки: "Спасибо Вам, что Вы с нами", "Лучший дипломат – это наша первая леди", "Очень оригинальные и не повторимые", "Наша гордость, надежда, опора!!!".

Автор: Gazeta.ua
  Популяризируют президентскую пару и отдельно самую первую леди Елену Зеленскую
Популяризируют президентскую пару и отдельно самую первую леди Елену Зеленскую
Автор: Gazeta.ua
  В соцсетях активно действуют группы, ориентированные на подростков и пользователей до 25 лет
В соцсетях активно действуют группы, ориентированные на подростков и пользователей до 25 лет

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Автор: Виталий Бала
  "Перспектив, что Зеленский снова станет президентом, не вижу. Даже ставка на молодежь не позволит в нынешней ситуации выиграть выборы", – говорит Виталий Бала.
"Перспектив, что Зеленский снова станет президентом, не вижу. Даже ставка на молодежь не позволит в нынешней ситуации выиграть выборы", – говорит Виталий Бала.

Виталий Бала, политтехнолог:

"Офис президента делает хаотические движения и заявления. Они акцентируют свою коммуникацию на молодой аудитории, потому что согласно социологии за них готовы голосовать преимущественно именно молодые люди. В Офисе пытаются достучаться до них через понятную коммуникацию. Насколько это удается – вопрос. Если ситуация будет ухудшаться, то большинство людей будет выезжать, и голоса за власть они уже не отдадут. Чего стоят только каникулы больше месяца, когда все нам говорят о войсках на наших границах. Весь мир стоял на ушах. Это демонстрирует, что во власти находятся абсолютно некомпетентные люди. Молодые не любят старых политиков .Но эти тоже ничего не показали нового, стало еще хуже. Перспектив, что Зеленский снова станет президентом, не вижу. С каждым днем ​​у него рейтинг все меньше и меньше. Молодежь не позволит в нынешней ситуации выиграть выборы. Власти довели ситуацию до общенационального кризиса. И преодолеть его не смогут. Как минимум, нужны досрочные парламентские выборы. Чтобы это были не случайные люди, давящие на кнопки. Тогда они могут начать разрабатывать какие-то конкретные планы к действиям. Во всех направлениях сейчас проблемы".

Автор: Вадим Васютинский
  "2019-го был общий подъем. Энтузиазм, что "Сделаем их вместе!". Это увлекало многих", говорит Вадим Васютинский.
"2019-го был общий подъем. Энтузиазм, что "Сделаем их вместе!". Это увлекало многих", говорит Вадим Васютинский.

Вадим Васютинский, политический психолог:

"Если говорить о влиянии команды Зеленского на молодежь, то он распространяется на тех, кто тяготеет к такой информации. Тех, кто готов воспринимать Зеленского как положительного персонажа в нашей политике. На таком уровне окружение президента достигает ожидаемого эффекта. Те, кому Зеленский противен, не ходят по страницам главы государства. В то же время им кажется, что влияние идет на все общество. Это приводит к сегментации украинцев – их разделили на аудитории. Мы говорим о той части молодежи, которая искренне ангажируется в таких фангруппах. Не думаю, что именно это чревато опасностью. Она в другом – если политическая сила ведет нас не туда, то чем больше людей к ней присоединяется, то ситуация в стране станет хуже. Но делать однозначный вывод нельзя.

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В 2019-м был общий подъем. Энтузиазм, что "Сделаем их вместе!". Это увлекало многих – кого-то меньше, кого-то больше. Люди вовлекаются в это, в том числе в фанклубы в соцсетях. Второй фактор вытекает из первого – когда ты публично объявил свои взгляды, должен отстаивать их. Это своеобразное правило социального обязательства. Чем больше на тебя давят, тем больше ты углубляешься в политический лагерь. В ситуации обостренного выбора одни объединяются вокруг Порошенко, другие вокруг Зеленского, и так далее. Происходит поляризация общества. В более спокойный период настроения более умеренные. Ядерный электорат у политиков невелик, большинство колеблется за кого голосовать. А во времена напряжения люди активно раздвигаются по разным позициям.

Поляризация означает, что люди ищут решения. Это хорошо. Но проблема в том, что люди враждуют между собой. Должна быть реакция государства, если видит, что кто-то работает над поляризацией общества".

В предвыборной программе Владимир Зеленский обещал: закон "О народовластии" – власти будут ставить задачу через референдум; снятие неприкосновенности с президента, народных депутатов и судей; законы об импичменте президента и отзыве народного депутата. Также - выборы в ВР и местные советы – по открытым спискам; лишение депутатского мандата за кнопкодавство и прогулы; появление мировых судов; зарплата военнослужащих на уровне стандартов НАТО; "нулевую декларацию" для бизнеса – легализацию доходов за 5%.

Среди инициатив было: осужденным за коррупцию – пожизненный запрет занимать госдолжности и конфискацию имущества; страховая медицина и обязательный ежегодный медосмотр бесплатно; "образовательные ваучеры" способным школьникам; год льготного налогообложения для молодых предпринимателей.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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25
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