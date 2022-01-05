Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром

Фото: 90_katerina_60

Невестка нардепа от прокремлевской ОПЗЖ Виктора Медведчука, жена сына Оксаны Марченко от первого брака Екатерина Марченко хвастается браслетами за 2 млн грн.

Об этом сообщил журналист Максим Савчук.

Фото женщина выложила в Instagram. Показала на руке три браслета французского ювелирного дома Cartier.

В частности – Juste un Clou on Cartier с бриллиантами за 40 700 - 43 600 фунтов стерлингов (в зависимости от того, белое золото или желтое). И два Love bracelet, каждый от £3750 до £5800 в зависимости от материала.

То есть цена всех браслетов от 1,7 млн до 2 млн грн, посчитал журналист.

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Екатерина Марченко – фотограф и визажист. Чем занимается сын жены Медведчука Богдан Марченко – неизвестно. Он не управляет и не владеет компаниями и даже не ФЛП.

"Отправьте этот пост сторонникам ОПЗЖ, которые верят в то, что ОПЗЖ принесет социальную справедливость. Эта рука в браслетах во время, как они говорят, тарифоцида, - это их понимание социальной справедливости", - резюмирует Савчук.

В Instargam невестка Медведчука также позирует во дворе имения на фоне американского спорткара Dodge Challenger. В США такой автомобиль стоит от $29,450 до $82,850 (без уплаты налогов). В эквиваленте - это от 809 тыс. грн до более 2,2 млн грн.

В мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене Виктору Медведчуку и еще одному нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Козак находится в розыске, его имущество арестовал суд. В октябре Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.