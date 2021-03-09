"Нет судейской нечестии" - общественность пришла на съезд судей (онлайн)

В понедельник общественность собралась у столичного "Президент отель", куда должны приехать более 300 делегатов на съезд судей. Там будут выбирать 4 членов Высшего совета правосудия и судью Конституционного суда.

Акция называется "Нет съезду судейской нечестии". Люди держат плакаты "Имитация судебной реформы", "Политзаключенным - волю", фотографии заключенных общественного деятеля Сергея Стерненка и ветерана российско-украинской войны Андрея Антоненко.

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Вход в отель окружила полиция. Для судей полицейские создали коридор, есть отдельный вход, чтобы они не соприкасались с представителями общественности, сообщает "5 канал".

"Украина - единственная страна Европы, где судьи прячутся за спины полиции. Во всех других странах уважение к ним так велико, что они без проблем сами идут, куда им нужно, и им аплодируют.

Вот это "хороший" пример украинских судей", - сказал присутствовавший на акции председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Дополняется.