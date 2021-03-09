"Нет судейской нечестии" - общественность пришла на съезд судей

Фото: Лилия Дворецкая

В понедельник общественность собралась у столичного "Президент отель", куда должны приехать 290 делегатов на съезд судей. Там будут выбирать 4 членов Высшего совета правосудия и судью Конституционного суда.

Акция называется "Нет съезду судейской нечестии".

Люди держат плакаты "Имитация судебной реформы", "Политзаключенным - волю", фотографии заключенных общественного деятеля Сергея Стерненка и ветерана российско-украинской войны Андрея Антоненко, фото министра Арсена Авакова с надписью "Геть черт".

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Вход в отель окружила полиция. Для судей полицейские создали коридор, есть отдельный вход, чтобы они не соприкасались с представителями общественности, сообщил "5 канал".

"Украина - единственная страна Европы, где судьи прячутся за спины полиции. Во всех других странах уважение к ним так велико, что они без проблем сами идут, куда им нужно, и им аплодируют.

Вот это "хороший" пример украинских судей", - сказал присутствовавший на акции председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Здесь сегодня приехали 290 судей. Съехались они для того, чтобы выбрать себе крышу в Высшем совете правосудия.

Здесь есть 6 судей Майдана, которые во времена Революции достоинства принимали несправедливые решения, бросали активистов за решетку и лишали водительских прав. Здесь есть судьи Оболонского суда Киева, которые по указанию Портнова лишали водительских прав участников поездки в "Межигорье". Здесь есть судья Малиновская, которая бросила за решетку зверски избитого "беркутами" фотографа", - сказала одна из участниц акции.

27 февраля под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненку - справедливость всем". Общественность требовала от президента Зеленского судебной реформы и отставки с должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой. 23 февраля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.