"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост

 
Ексклюзивы
1/5
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
Просмотров: 1431
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
1 Просмотров: 1224
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Просмотров: 909
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
Просмотров: 1278
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
Просмотров: 1737
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
2 Просмотров: 3645
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
1 Просмотров: 3105
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
Просмотров: 1179
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 549
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 6633
Фото
Все фото
2
3
15
20
4
Пограничники выгнали российского актера - топтался в оккупированном Крыму
Пограничники выгнали российского актера - топтался в оккупированном Крыму
Ермак похвастался, как из &quot;Буковеля&quot; звонит в Берлин и Вашингтон
Ермак похвастался, как из "Буковеля" звонит в Берлин и Вашингтон
Зеленский на лыжах, Тищенко с митболами, министер-боксер: как прошла первая неделя нового года у политиков
Зеленский на лыжах, Тищенко с митболами, министер-боксер: как прошла первая неделя нового года у политиков
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в &quot;Буковеле&quot;
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
Видео
Все видео
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4302
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3564
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1998
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3231
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1692
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
1 Просмотров: 279
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
суббота, 08 января 2022 16:41

"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост

  Комментировать

Внефракционный народный депутат Евгений Шевченко, которого выгнали со "Слуги народа", заявил, что западный курс Украины - "против славян".

Пост появился на странице нардепа в Facebook 8 декабря.

Шевченко заявил, что "не идет в направлении трендов запущенных майданом, подхваченных Петром Порошенко и продолженных Владимиром Зеленским".

"30 лет нас ведут по одному курсу. На запад. Против славян, против православных, против своей истории, против своих предков. Я так не хочу", - написал на русском.

 

Ранее нардеп писал о "помощи" ОДКБ (военно-политическая организация, в которую входит Российская Федерация) и назвал организацию "очень эффективной".

 

5 января Шевченко публиковал видео, что находится в столице Казахстана Нур-Султане и восхвалял ОДКБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Баканов спит? Депутат из ОПЗЖ отпраздновал Новый год с Путиным

"Бывший слуга" Евгений Шевченко, известный своей любовью к стареющим диктаторам, советует Зеленскому в случае нового Майдана обращаться в ОДКБ - говорит, что эффективно. Правда, забыл, что мы, слава Богу, не члены организации договора о коллективной безопасности.

Евгений, это ваше ОДКБ (читай, российские войска) уже восемь лет очень эффективно убивают украинцев. Недалеко от вашего родного округа, в пгт Кушугум похоронены 118 украинских бойцов, погибших в Иловайском котле, организованном регулярными частями российской армии.

Но, очевидно, Шевченко неймётся увидеть Украину под полной оккупацией. Что ж, надеюсь производство по статье 111, которое по нему уже осуществляется, будет доведено до конца. И этот любитель русского мира надолго присядет. Офис генерального прокурора, верно?", - написала в Facebook депутат от "Голос" Соломия Бобровская.

Шевченко выгнали из фракции "Слуга народа" в мае прошлого года.

Когда в Беларуси задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, он восхвалял самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Ездил к белорусскому диктатору.

В 2019 году Шевченко на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
января

Украинский голкипер с изуродованным лицом дебютировал в НХЛ, чтобы стать легендой

Физик доказал, что Земля вращается

Самое читаемое
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в &quot;Буковеле&quot;
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
4
 6 Просмотров: 20520
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
20
 6 Просмотров: 17399
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас 1 Просмотров: 7670
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
7
 2 Просмотров: 6858
Экс-министр Казахстана провозгласил себя лидером протестов и назвал Россию оккупантом
Экс-министр Казахстана провозгласил себя лидером протестов и назвал Россию оккупантом 2 Просмотров: 6813
Политика
Пограничники выгнали российского актера - топтался в оккупированном Крыму
Пограничники выгнали российского актера - топтался в оккупированном Крыму
2
 Просмотров: 1476
Это закончится плохо - Аслунд о деле против Порошенко
Это закончится плохо - Аслунд о деле против Порошенко Просмотров: 1800
Зеленский обратился к США по поводу российского газопровода
Зеленский обратился к США по поводу российского газопровода Просмотров: 1503
Ермак похвастался, как из "Буковеля" звонит в Берлин и Вашингтон
Ермак похвастался, как из "Буковеля" звонит в Берлин и Вашингтон
3
 Просмотров: 1116
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
 Просмотров: 1278
Больше всего комментируют
15
У Порошенко отреагировали на арест имущества политика
6
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
6
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
4
Россия может прибегнуть к провокациям в Украине - Блинкен
3
Без Украины: в РФ завершились переговоры нормандских советников Франции и ФРГ
Голосов: 1240
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть