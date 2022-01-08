"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост

Внефракционный народный депутат Евгений Шевченко, которого выгнали со "Слуги народа", заявил, что западный курс Украины - "против славян".

Пост появился на странице нардепа в Facebook 8 декабря.

Шевченко заявил, что "не идет в направлении трендов запущенных майданом, подхваченных Петром Порошенко и продолженных Владимиром Зеленским".

"30 лет нас ведут по одному курсу. На запад. Против славян, против православных, против своей истории, против своих предков. Я так не хочу", - написал на русском.

Ранее нардеп писал о "помощи" ОДКБ (военно-политическая организация, в которую входит Российская Федерация) и назвал организацию "очень эффективной".

5 января Шевченко публиковал видео, что находится в столице Казахстана Нур-Султане и восхвалял ОДКБ.

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"Бывший слуга" Евгений Шевченко, известный своей любовью к стареющим диктаторам, советует Зеленскому в случае нового Майдана обращаться в ОДКБ - говорит, что эффективно. Правда, забыл, что мы, слава Богу, не члены организации договора о коллективной безопасности.

Евгений, это ваше ОДКБ (читай, российские войска) уже восемь лет очень эффективно убивают украинцев. Недалеко от вашего родного округа, в пгт Кушугум похоронены 118 украинских бойцов, погибших в Иловайском котле, организованном регулярными частями российской армии.

Но, очевидно, Шевченко неймётся увидеть Украину под полной оккупацией. Что ж, надеюсь производство по статье 111, которое по нему уже осуществляется, будет доведено до конца. И этот любитель русского мира надолго присядет. Офис генерального прокурора, верно?", - написала в Facebook депутат от "Голос" Соломия Бобровская.