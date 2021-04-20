"Слуга народа" поехал к Лукашенко, полномочия которого Украина не признала

Представитель партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины нардеп Евгений Шевченко прибыл в Минск, чтобы встретиться с Александром Лукашенко.

Об этом сообщил телеграмм канал "Пул Первого", который освещает деятельность Лукашенко.

Фото: t.me/pul_1

"Сегодня во Дворце депутат Верховной Рады Украины. Евгений Шевченко в эти минуты общается с президентом в его кабинете", - говорится в сообщении.

На канале разместили короткое видео приветствия Шевченко и Лукашенко.

"Приветствую. Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь", - сказал Лукашенко.

Улыбаясь, он протянул руку для приветственного рукопожатия.

"Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться. Я давно мечтал. Правда. Искренне", - ответил Шевченко, пожимая протянутую руку.

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Цель визита украинского нардепа в Минск пока неизвестна. Но вряд ли он официальный, ведь Украина не признала президентские полномочия Лукашенко.

Автор: facebook.com/e.shevchenko76 Шевченко написал в Facebook, что планирует визит в Минск

"Александр Лукашенко направился с визитом в Баку. А мне нужно в Минск, сгладить зашквары Кравчука", - написал Шевченко в Facebook на прошлой неделе о предстоящем визите в Беларусь.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за позицию Киева по ситуации в Беларуси. Он пригрозил ввести санкции против Украины, об этом заявил на встрече с журналистами.