Лукашенко пообещал ввести санкции против Украины

Лукашенко заговорил о санкциях. Фото: Украинская правда

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за позицию Киева по ситуации в Беларуси.

Он пригрозил ввести санкции против Украины, об этом заявил на встрече с журналистами, передает российское агентство "ТАСС".

В ответ на позицию Украины белорусский режим может закрыть границу для ввоза товаров с Украины.

"Это позорное подыгрывание Евросоюзу и Америке. Вот, не ввели бы они санкции против нас, и Зеленский на это не пошел бы. А ввели, и он побежал следом. Это недостойная позиция", - подчеркнул Лукашенко.

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Напомним, Украина не признала Лукашенко президентом Беларуси после его тайной инаугурации на фоне протестов. Украина поддержала позицию ЕС, который обвиняет Лукашенко в фальсификации результатов президентских выборов.