Одиозного "слугу народа" Шевченко выгнали из фракции

Евгений Шевченко избирался от "Слуги народа" по округу в Запорожье.

Скандального народного депутата Евгения Шевченко выгнали из фракции "Слуга народа". Об этом сообщил его коллега по фракции Александр Качура в понедельник.

"Секретариату фракции всё-таки удалось собрать необходимое количество подписей. Материалы будут переданы в аппарат ВР и зачитаны на следующем пленарном заседании", - сообщил нардеп.

"Соответствующее решение принято большинством голосов", - заявила партия "Слуга народа".

Вчера, когда в Беларуси задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, Шевченко восхвалял самопровозглашенного президента страны, диктатора Александра Лукашенко.

Украина требует немедленного освобождения белорусского журналиста.

"Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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20 апреля Евгений Шевченко в Минске встречался с Александром Лукашенко. В позапрошлом году "слуга народа" на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах". В феврале он ездил на сборы к самопровозглашенному президенту Беларуси.