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воскресенье, 23 мая 2021 21:11

Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича

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  Шевченко и Лукашенко. Фото: facebook.com/e.shevchenko76
Шевченко и Лукашенко. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко одобрительно воспринял задержание основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича после экстренной посадки в Минске самолета.

"В Минске задержали создателей NEXTA. Вот это государственность!", - написал Шевченко на русском языке в своем канале в Telegram.

Кроме того, в Facebook он опубликовал фотографию своей недавней встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которое подписал "Батька вам не Янукович".

 

 

23 мая Беларусь экстренно посадила самолет Ryanair, сообщив о минировании. После посадки лайнера был задержан оппозиционный журналист, которого белорусские власти обвиняют в терроризме. Ему может грозить смертная казнь.

В Евросоюзе осудили действия Минска и призвали к расследованию происшествия, а также к освобождению Протасевича.

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