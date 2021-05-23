Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича

Шевченко и Лукашенко. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко одобрительно воспринял задержание основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича после экстренной посадки в Минске самолета.

"В Минске задержали создателей NEXTA. Вот это государственность!", - написал Шевченко на русском языке в своем канале в Telegram.

Кроме того, в Facebook он опубликовал фотографию своей недавней встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которое подписал "Батька вам не Янукович".

23 мая Беларусь экстренно посадила самолет Ryanair, сообщив о минировании. После посадки лайнера был задержан оппозиционный журналист, которого белорусские власти обвиняют в терроризме. Ему может грозить смертная казнь. В Евросоюзе осудили действия Минска и призвали к расследованию происшествия, а также к освобождению Протасевича.