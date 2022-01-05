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среда, 05 января 2022 20:13

Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля

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Нардеп от &quot;слуг&quot; Шевченко поперся в Казахстан и заявил о &quot;помощи&quot; Кремля
Шевченко выгнали из фракции "Слуга народа" в мае прошлого года.

Народный депутат от "Слуга народа", поклонник белорусского диктатора Лукашенка Евгений Шевченко приехал в Казахстан.

Об этом он сообщил в Facebook.

"ОДКБ идёт на помощь Казахстану, навести конституционный порядок", - написал.

ОДКБ – это военно-политическая организация, в которую входят кроме Казахстана, Российская Федерация, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

Шевченко заявил, что находится в столице страны – Нур-Султани.

"Сзади меня находится резиденция президента", - сказал.

В прошлом году в мае Шевченко выгнали из фракции "Слуга народа". Когда в Беларуси задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, он восхвалял самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Нардеп ездил к белорусскому диктатору.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году Шевченко выдвигался от "Слуга народа" по округу в Запорожье.

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В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз.

Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. На фоне массовых протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В стране отключили интернет.

5 января на весь Казахстан распространили режим чрезвычайной ситуации.

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Дата
05
января

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