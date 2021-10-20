Нардепы шикуют: "слуга народа" носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий

Заместитель главы президентской фракции "Слуга народа" Елена Шуляк ходит в Верховную Раду с сумкой итальянского бренда Versace за 56 тыс. грн.

Об этом рассказала журналистка Анна Стешенко в Facebook

Также "слуга" носит серьги Van Cleef & Arpels - Alhambra стоимостью под €7 тыс. или больше 210 тыс. грн.

"При средней зарплате нардепа в 40 тыс. грн в месяц. Кстати, ранее депутат Шуляк после моих постов о ее сумках Chanel и Bottega Veneta в партийном чате предложила коллегам лишить меня аккредитации журналиста в Верховной Раде", - сообщила Анна Стешенко.

Елена Шуляк является заместителем председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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"Слугу народа" и ОПЗЖ "объединяет любовь к дорогим брендам".

"В ОПЗЖ тоже не отстают. Наталья Королевская с трибуны Рады рассказывала о бедных пенсионерах в пиджаке Balmain за 54 100 грн. В дополнение - пояс Fendi за 16 249 грн. А потом позировала в кулуарах", - пишет журналист.

Минимальная пенсия в Украине - 1 854 грн, минимальная зарплата - 6 тыс. грн.

Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина носит пояс за 22 443 грн. Другая "слуга" Ирина Аллахвердиева задекларировала денежный подарок на 5,3 млн грн и часы за 310 тыс.

А депутат из президентской фракции Маргарита Шол пришла в парламент с аксессуарами и драгоценностями на полмиллиона гривен.

Одним из лозунгов кандидата Владимира Зеленского на президентских выборах было: "Конец эпохи бедности".