"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен

Народный депутат от "Слуги народа" Маргарита Шол пришла на сегодняшнее заседание Верховной Рады с аксессуарами и драгоценностями на полмиллиона гривен. Об этом сообщает УНН.

На депутатке было платье дизайнерского дома Fendi, которое, по информации сайта производителя, стоит 30 940 грн, браслет Cartier Love Bracelet на сайте ювелирного дома стоит 286 тыс. грн и кольцо Cartier Love ring за 149 500 грн. "Слуга народа" пришла с сумкой Dior Tote - в киевском бутике Dior ее цена достигает 75 тыс. грн.

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Маргарита Шол - с Мариуполя, попала в Верховную Раду в 2019 году по списку "СН" под номером 107. Тогда временно не работала. Является членом Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

На президентских выборах была доверенным лицом кандидата Владимира Зеленского. Ранее работала бухгалтером.

Согласно декларации за 2020 год, Маргарита Шол получила от Верховной Рады 237 250 грн компенсации за аренду жилья в Киеве, 492 701 грн заработной платы за работу народным депутатом, 188 118 грн заработной платы в Мариупольском морском торговом порту, 10 226 грн процента дохода со счета в Приватбанке.

Еще задекларировала 561 347 грн сбережений на счету и квартиру в совместной собственности на 39 кв. м в Мариуполе.