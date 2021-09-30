"Слуги народа" носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат

Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина носит пояс за 22 443 грн.

Об этом рассказала журналист Анна Стешенко в Facebook

"На прошлой пленарной неделе депутат "Слуги народа" Юлия Гришина - профессор, член Комитета по вопросам образования (та, что Верховную Раду называла Верховным советом) была в парламенте с броским поясом LV за $839 или 22 443 грн.

При средней зарплате депутата - 40 000 грн. Костюм, кстати, очень похож на украинский бренд Leskizzo. И цена такого костюма сейчас на sale не больше 7 тыс", - пишет журналистка.

Ее коллега по фракции и член Комитета по вопросам регламента Людмила Марченко в зале Верховной Рады ходила с сумочкой, похожей на The Pouch от Bottega Veneta.

Стоимость такой сумочки с фирменным плетением Intrecciato - €1 723 или 53 421 грн.

Депутат "Слуги народа" Елизавета Ясько носит яркую сумочку Dolce&Gabbana. Модель Sicily давно не новая, хотя цена остаётся прежней - € 1 495 или 46 355 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конец эпохи бедности: мать "слуги народа" приобрела недвижимости на 14,5 млн грн

Ещё одна "слуга" Mаргарита Шол (в прошлом - бухгалтер) пришла в Раду с Dior Book Tote mini. Эту модель со сплошной вышивкой Dior Oblique синего цвета можно купить за $2 532 или 67 653 грн, напомнила журналист.

"Но не только "слуги" любят бренды.

Депутат фракции "Голос" Леся Василенко ходила в кулуарах в туфельках Casadei. Эта тоже не новая модель Blade изначально продавалась за 705 евро. Однако Василенко "успокоила", предоставив фото коробки, где видно, что туфли куплены на скидке за 9 350 грн", - отметила Анна Стешенко.

Минимальная пенсия в Украине - 1 854 грн, минимальная зарплата - 6 тыс. грн.

97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.