"Слуга народа" задекларировала подарок за 5,3 млн грн и часы в 167 пенсий

Ирина Аллахвердиева попала в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под номером 116. Фото: Facebook-страница

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева задекларировала денежный подарок на 5,3 млн грн. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии за 4 сентября.

Средства получила от Сурина Валерия Владимировича.

В тот же день задекларировала еще один подарок от Сурина - часы DEFY MIDNIGHT швейцарского производителя Zenith за 310 тыс. грн.

Для сравнения - минимальная пенсия в Украине составляет 1854 грн. Часы стоят, как 167 пенсий.

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Валерий Сурин возглавляет Николаевский областной союз рыболовецких колхозов.

Ирина Аллахвердиева работает в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. На момент избрания депутатом в 2019 году была директором Николаевской областной дирекции "Уника".

7 сентября народный депутат от "Слуги народа" Маргарита Шол пришла на заседание Верховной Рады с аксессуарами и драгоценностями на полмиллиона гривен.